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10 ощущений в теле, которые могут указать на опухоль, перечислил онколог Ивашков

10 ощущений в теле, которые могут указать на опухоль, перечислил онколог Ивашков

Человек может месяцами или годами жить с опухолью в организме и даже не догадываться о своем диагнозе.

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