Россиян предупредили о новых технологиях угона современных автомобилей

Во многих современных моделях смартфон позволяет открыть или запустить машину, проверить её состояние или управлять отдельными функциями через приложение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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