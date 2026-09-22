Вырубленный из скалы храм Кайласанатха. Даже поражающие воображение пещерные храмы Эллоры не идут ни в какое сравнение с центральным культовым сооружением долины - храмом Кайласанатха (или по другому - Кайлаш), высеченным в монолитной, одиноко стоящей скале.
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Не «ответка», а приговор: как обрушить инфраструктуру ВСУ
Российское военное ведомство отчиталось о ночных ударах по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также сообщило о планах усилить удары высокоточным оружием по объектам военного и двойного назначения. Это ответ на серию «предвыборных» атак ВСУ на российские регионы 18-20 сентября. Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, почему инфраструктуру противника необходимо уничтожать ежедневно и системно.
Киевский режим, который сам избегает проведения выборов на Украине, попытался сорвать голосование в российских регионах, атаковав их тысячами беспилотников и ракетами. Наша ПВО сделала все возможное, чтобы нейтрализовать угрозу. Единичные дроны все же прорвались, есть погибшие и пострадавшие.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России Минобороны РФ заявило о том, что усилит удары высокоточным оружием по объектам на территории Украины. В ночь на 21 сентября российские Вооружённые силы нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Киевской области нанесли удар по Логистическому центру «BDU Logistic» в населённом пункте Счастливое. В складских помещениях центра хранилась и распределялась продукция военного назначения. Также ударили по газораспределительной станции в Боярке, обеспечивавшей подачу газа на военные предприятия Украины.
В порту Одесса поражён сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. В порту Измаил ударили по объектам портовой инфраструктуры, используемым для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.
Эта серия ударов позиционируется как «удар возмездия» за массированную атаку ВСУ на российские регионы в день выборов. Что ждать дальше?
— Во-первых, удары надо наносить не по принципу «они ударили — мы ответили», — говорит Игорь Корочтенко. — Нам надо кардинально решать задачу завершения СВО — через полный разгром промышленной, энергетической и любой другой инфраструктуры противника.
Тогда наши наступательные возможности вырастут кратно. Сейчас поле боя полностью «прозрачное», за ним следят сотни дронов, наступление возможно только малыми боевыми группами — отсюда и не такие темпы, которые хотелось бы иметь. Стратегическая инициатива у российского командования, но динамика определяется реалиями этой войны.
Чтобы изменить её кардинально, надо вынести всё на Украине. Не будет света — рухнет система военного и государственного управления. Наступит транспортный и энергетический коллапс. Без уничтожения всей логистики — железнодорожной, морской, без уничтожения системы электрогенерации, центров принятия решений, главарей киевского режима — быстро и в приемлемые сроки завершить СВО крайне проблематично. Поэтому бить надо каждый день, кратно возрастающими ударами.
— То есть нынешние удары по портам и железным дорогам — это шаг в правильном направлении?
— Это верный шаг. Но этого мало. «По нам ударили — а мы как ответили!» — это не стратегия. Надо бить каждый день, чтобы там ничего не шевелилось. Чтобы режим Зеленского рухнул. Это единственная логика.
— Сейчас много говорят, что зима для Украины будет страшной…
— Вот когда она станет тяжёлой — тогда и поговорим. Сейчас надо не заниматься лозунгами и не заниматься фантазиями, типа — «наша конница помчится и порубит танки НАТО». Надо молча, стиснув зубы, мочить противника каждый день. Тогда будет результат. А прыгать вокруг того, что будет на Украине зимой — толку ноль. Кого мы напугаем? Себя утешим? Не утешим. Надо делать так, чтобы там все рухнуло, а не чесать языки. Для этого нужны практические, сосредоточенные, сконцентрированные, беспощадные удары по противнику. Не по населению — по противнику. По объектам ключевой устойчивости инфраструктуры Зеленского.