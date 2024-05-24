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Российские компании переходят на большие диагонали

Российские компании переходят на большие диагонали

Непубличное акционерное общество «Национальная спутниковая компания» ИНН 7733547365 токен 2VfnxyFyCW4«Триколор» продолжает развитие собственной платформы потребительской электроники, которая объединяет в себе все линейки устройств под брендом оператора.

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