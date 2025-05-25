СВО – сводка на 25 мая: ракетный удар России, где прилеты, ситуация на Брянском, Курском и Белгородском направлениях, новости с фронта

Сводка СВО на сегодня: рассказываем о ситуации по состоянию на 25 мая.Несмотря на предупреждение МИД России и демонстративное наращивание ударных возможностей на западном направлении, что было связано с трёхдневным налётом ВСУ на русские регионы, ВСУ этой ночью вновь направили множество БПЛА по русским тылам.