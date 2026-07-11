«Есть дураки, что возьмут никакущую актрису?»: Сергей Жуков взорвался из-за травли дочери

Дочь лидера культовой группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Ника столкнулась с несправедливостью.Из-за постоянной травли в школе, где ее успехи списывали исключительно на «папины связи», семья была вынуждена перевести девочку на домашнее обучение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии