«Есть дураки, что возьмут никакущую актрису?»: Сергей Жуков взорвался из-за травли дочери

Дочь лидера культовой группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Ника столкнулась с несправедливостью.Из-за постоянной травли в школе, где ее успехи списывали исключительно на «папины связи», семья была вынуждена перевести девочку на домашнее обучение.