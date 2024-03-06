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Балицкий выразил надежду на освобождение всего Запорожья в ближайшее время

Балицкий выразил надежду на освобождение всего Запорожья в ближайшее время

Руководитель Запорожья Евгений Балицкий поделился сведениями о том, что у него есть надежда на то, что каждый из расположенных на областной территории населённых пунктов окажется освобождён от киевского режима в обозримом будущем.

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