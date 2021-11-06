Кавказ в Москве

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКавказ в Москве автор - илья ильин Начнем с того, что Москва - мегаполис. Походу Москва уже нерусский город.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ИгрушкинТак я и не могу понять, как люди, которые не освоили программу русского языка за четвёртый класс средней школы, занимаются журналистикой? Да и тема такая "новая", что аж по сотне в день можно найти) И все пишут, пишут, пишут. И ждут, что кто-то начнёт что-то делать)АШАнатолий ШадринСтолица их стран - Грозный, Махачкала, Тбилиси, Баку, Ереван…. Вот там пусть и наводят свои порядки. Похоже, что дело, постепенно идёт к тому, что черножопые дождутся появления современных черносотенцев. Только не антиеврейских, а античурекских. Вот тогда никому из них мало не покажется.WWaleryЕсли они в Москву едут... им это надо. Вопрос - что им надо в Москве? Ответы очень простые - из южных республик Эрдоган планирует создать Пантюркистан (в миру Туран) и со временем превратить его в единую османскую империю. Все приезжие в РФ более 15 млн. сильно религиозных мусульман являются боевыми ячейками и ждут соответствующего призыва на захват территорий. Это реальная типа гибридная война состоится. Вы обратили внимание на того кавказца, который избивал Романа в вагоне Метро? Он был готов его убить и очевидно очень боялся что парень может встать и ответить. Разве не видно - сколько у него ненависти и злости и страха к русскому.. . При том, что русский таким образом никогда не бил бы лежачего. Все приезжие мусульмане изначально уже запрограммированы и заряжены убивать русских. А эти массовые драки мигрантов - это банальные тренировки быстро собраться и идти убивать, если на это поступит команда. Наступил Ноябрь... через несколько дней в казахском городе Туркестане соберутся главы Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и создадут Союз Пантюркистан! Это должно было состояться еще 2 года назад, но помешала пандемия. 15 млн. мигрантов и контингент диаспор - это примерно 1000 дивизий периода начала Отечественной войны. У вермахта как известно было всего то около 300 дивизий = 7,7 млн. личного состава. Их встретили 3, 5 млн. войск РККА при том, что часть этих войск находились на Дальнем Востоке и у границ Турции. И тем не менее враг потерял 4 млн. прежде чем дошел до стен Москвы... Это успокаивает и тем не менее...Елена СекретеваТолько не сравнивайте боевой дух тех ВОИНОВ и сегодняшних!!!!WWaleryУ этих Воинов, что на фото, за спиной тогда было Советское Отечество!.СергейНу ты и 3,14дор..... Точнее шлюшка....Наталья Ефимова (Вишнёва)Диаспоры, а это вообще что?!!! У каждой страны есть посольства или консульства., А диаспоры они могут создавать у себя дома сколько хотят!!! Поставить все их организации вне закона и начинать выметать их из страны!!!Галина ВандышеваОни вышли из СССР и захотели свободы в своей стране, так пусть и строт в своей стране свободу и не надо вообще их в России устраивать ни на работу, ни тем более на проживание. Всех кавказцев, приехавших в Россию после 90-х выдворить из страны. А тем более из Москвы. Превратили столицу России в свой кавказский базар. Вот за это руководителм страны никак простить не возможно. Это они виноваты во всех этих ужасах, в которых сейчас живет русский народ из-за кавказского беспредела.Вячеслав 5Смешно читать вас-куда гнать.они уже корни здесь пустили-время вышло- вторая Америка не за горами?генрих канВсе претензии, по поводу создавшейся у нас в стране ситуации, надо отнести и к руководству и страной, и на местном уровне. Позволять или не позволять они умеют очень хорошо, благодаря долгой практики в этой деятельности. Значит то, что происходит в данный момент, кому-то выгодно. И эта выгода преобладает над разумом.Vyacheslav BachurinА интересно, на какие деньги вся эта блатата быкует7 Не из нашего ли это бюджета7Vyacheslav BachurinУблюдки, которым внушили, что Россия платит им контрибуцию за то, чтобы они себя вели более или менее пристойно и кроме изнасиловний наших женщин, себе больше ничего не позволяли.Анатолий ВитушкинПроблема начинается с кастрюлеголовости чиновников, допустивших наплыв нигде не работающих кавказцев в наши мегаполисы, позволивших им образовать свои анклавы, не сделавших выводов с проблем с мигрантами в Европе. Идет постепенно новое иго, только уже не татаро-монгольское.Александр БогачевСколько может Правительство закрывать на это глаза и поискать в этом. Как славенин накатит такому гостю и сразу шум мол сеем межрассовый конфликт.может нам перед ними шапки снимать или на колени встать и прощение просить? Сколько можно таких гостей терпеть. что не происшествия так гости принимают участие. терпение не без гранично. А Москвичам надо быть сплаченее.WWaleryСегодня буржуазные власти РФ продолжают заигрывать с постсоветскими национальными республиками посредством Советского же интернационализма. В те времена только попробуй нацмену слово против сказать или действие совершить - сразу же гарантировано подвергаешься комсомольским и даже партийным оргвыводам - или премиальные тю-тю... или в очереди на квартиру подвинут... Для нацменов же квоты до 30% и более без экзаменов в ВУЗы... были. Правда, в те времена сами представители этих республик Россию больше уважали. А сегодня несмотря на 30 лет суверенитета жить как эмираты они не стали и в силу этого всю свою злость на поднимающуюся Россию и русских изливают. Эти республики сегодня НКО и НПО на западные деньги заполонили. Лавров с ними сюсюкается... скоро потеряет их как посол зурабов украину проморгал.Vyacheslav BachurinТолько количество выбитых зубов, -является мерой толерантности. (не претендую на классиков, старый уже)Семен ЖаровГости, НЕ соблюдающие обычаи хозяев, являются ЗАХВАТЧИКАМИ!!!... ... На Руси всегда умели встретить и ЗАХВАТЧИКОВ, и добрых ГОСТЕЙ!!!... ... А современная Россия и на Русь НЕ похожа!!!WWaleryСемен, эти представители национальных республик и есть настоящие захватчики! Вы удивитесь, но у них уже заготовлены собственные свои наименования для русских городов. Более того они провоцируют российские народности на отделение, например уже здорово взялись за обработку якутов... на отделение...Семен ЖаровWalery, лично я вообще НЕ понимаю смысла переселений!... Ведь Природа НЕ зря побеспокоилась о здоровье коренных жителей различных территорий!!!... ... Я, житель Смоленщины, поехал в Ленинградскую область... Онежское озеро было видно из окна 2-го этажа... С трудом, с помощью земляков, получил прописку... Лично мне место очень понравилось... Но, поглядев на туманы и дожди, забоялся везти своих детей-малолеток в туманный регион!... А вдруг детишкам климат НЕ подошёл бы?... Вот и опять переезжай!... А 2 переезда равносильны пожару!... Вот через 2 месяца и вернулся на Смоленщину -- на свою малую и привычную Родину!!! --------------------------- А скрытые мысли мигрантов (Или переезжающих!) мне НЕ доступны (Ведь чужая душа -- потёмки!)!... А думать о скрытых мыслях переезжающих можно ВСЯКОЕ -- причём ЛЮБЫЕ догадки имеют свои ПРАВА на их РЕАЛЬНОСТЬ!!! ------------------------------------- А национальная политика (Да и ВСЯ внутренняя политика!) современных Властей России, для меня лично, абсолютно НЕ приемлема и противна!!!Nnick5578совсем зверьки оборзели,надо меры принимать,а не разговоры разговаривать.Вячеслав 5Дальше что.одни жалобы кругом.скучно читать уже-одни пишут что Русских уже нет в России.другие наоборот.весь вопрос.у нас есть идеология в стране.куда идём и чего хотим-хотим больше денег и свободы и каждый сам за себя-сюда и пришли и чего ныть тогда господа.Аркадий АлександровЕсть причина - продажные менты. Навести порядок во власти - и всё зверьё разбежится, эта трусливая гнида только толпой нападает.WWaleryВы правы - в стране нет идеологии - мы не знаем какое государство строим и в каком обществе хотим жить... Мы не знаем что там впереди - Российская империя или пантюркистан, или или ресурсохранилище для зарубежной дажедермокрадов...Ирина ДовгальЧто за аргумент "приехали в столицу своей страны"? Они в своем ауле заходят в чужой дом и ведут себя также нагло на том основании, что это их аул? Это дикари, к которым нельзя относиться, как к цивилизованным людям. Это для нормального человека есть понятие нормы поведения, а для дикаря есть только одно понятие - сила. Если к нему обращаются нормально, а не бьют сразу по зубам, он считает это признаком слабости и наглеет. Поэтому с ними и надо обращаться жестко. И прежде всего, властям. Или они надеются, что, подавив с помощью этих дикарей, русских, они будут свободно здесь управляться? Зря.. Дикари не понимают границ допустимого.WWaleryОчень продуманные и обоснованные Ваши выводы. Особенно по части их поведения в ответ на вежливые с ними обращения. Может быть принять закон в Думе для глав их республик прежде чем разрешить выезд из республики заставлять выезжающих сдавать некий экзамен поведения?Евгений КузнецовМосква уже давно не Россия а государство в государстве.Жизнь в Москве и жизнь в провинции-это две большие разницы.Наталья ИвановаРусским, оказавшимся после развала СССР в других государствах до сих пор невероятно трудно получить гражданство России, а многим приезжим гастарбайтерам из числа бывших советских республик получить российский паспорт удается, как пишут СМИ, зачастую без особого труда. И всем известно, как это делается.Владимир УшкалВот урод Кокобидзе, учился трудился и подонок теперь связался с бандеровцами и гонит пургу на Россию что оккупант и их оккупировали, а оно незнает что Шота и Тамара соединили Грузию с РОССИЕЙ Вот и приюти их. Но настоящие грузины порядочные а все которые сос Сцакошвили - жидёно и баламутит весь мир.WWaleryГрузины обижены на весь Мир и особенно на Россию - им сегодня не поступают из центра денежные вливания и они обязаны сами теперь работать. Вот поэтому они и капризничают, как ребенок в магазине игрушек. Надеются, что Россия опять будет покупать их лояльность... Пусть сами себя скоро съедят, а их президенты не надеются на НАТО. Случись что там вместо баз НАТО может в Грузии образоваться лунная поверхность. Грузинам это надо?СПСергей ПетрановПора отстреливать, как собакMike хпора,но собаки то в чем виноватыMike хХрен с этими грузинами-кому они нужныАлександр ГавричковНо... бывают разные случаи. Стал свидетелем несправедливого нападения сотрудников на черных человеков, заступился и был забрат в ментовку Прошло лет 10, но до сих пор, иногда перебегая дорогу, ко мне подбегают (черные люди) и говорят спасибо... Я их не знаю...Александр ГавричковЯ советский человек. Я считаю, что нас СТАЛКИВОЮТ.ОКОлег КорневОт них всех одно только зло!!!Комментировать
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