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Газета.ру

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Motor: во Владивостоке выставили на продажу штучный Mitsuoka Rock Star

Motor: во Владивостоке выставили на продажу штучный Mitsuoka Rock Star

Во Владивостоке на продажу выставлен один из двухсот выпущенных Mitsuoka Rock Star. В данный момент родстер 2021 года выпуска находится на территории Японии, но может быть доставлен российскому покупателю.

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