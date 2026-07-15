Motor: во Владивостоке выставили на продажу штучный Mitsuoka Rock Star

Во Владивостоке на продажу выставлен один из двухсот выпущенных Mitsuoka Rock Star. В данный момент родстер 2021 года выпуска находится на территории Японии, но может быть доставлен российскому покупателю.
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