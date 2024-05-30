Атаки продолжаются: над Краснодарским краем сбили еще один беспилотник

Атаки продолжаются: над Краснодарским краем сбили еще один беспилотникОколо 8.20 утра пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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