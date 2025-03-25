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Стало известно об участии бойцов «Айдара» в попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

Стало известно об участии бойцов «Айдара» в попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

В попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Поповки в Белгородской области принимали участие бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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