Стало известно об участии бойцов «Айдара» в попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область

В попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Поповки в Белгородской области принимали участие бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).
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