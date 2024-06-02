Авиакомпания Qatar Airways получила звание лучшей авиакомпании 2024 года

Qatar Airways, одна из ведущих авиакомпаний мира, в очередной раз подтвердила свою репутацию лидера в области авиации, завоевав звание "Авиакомпания года" по версии международного рейтинга AirlineRatings.
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