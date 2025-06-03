ФСБ задержала жителя Крыма за создание бомбы по заданию СБУ

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. В Крыму Федеральная служба безопасности России задержала местного жителя, который собрал самодельное взрывное устройство по заданию Службы безопасности Украины с целью совершения теракта.
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