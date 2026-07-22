Станет ли Крым «осажденной крепостью»?

Последние несколько дней, судя по всему, стали одними из самых тяжелых для энергосистемы Крыма – 17 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за ухудшения ситуации пришлось отказаться даже от графиков отключений «2 через 6» (т.