Станет ли Крым «осажденной крепостью»?

Последние несколько дней, судя по всему, стали одними из самых тяжелых для энергосистемы Крыма – 17 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за ухудшения ситуации пришлось отказаться даже от графиков отключений «2 через 6» (т.
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