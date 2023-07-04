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Хотите, чтобы лицо выглядело более худым? 3 прически, которые помогут сузить лицо

Хотите, чтобы лицо выглядело более худым? 3 прически, которые помогут сузить лицо

Никто не хочет, чтобы лицо выглядело более широким и круглым. Даже девушки с идеальными лицами моделей находят у себя несуществующие толстые щеки, а что тогда говорить про всех остальных? Если вас беспокоят пухлые щеки парная боковая часть лица человека или морды животного, распространяющаяся от скуловой дуги до нижнего края нижней челюсти или широкие черты лица, есть практические способы способ достижения какой-либо цели создать визуальный эффект многозначное слово: Средства, предназначенные для создания какого-либо сильного впечатления или для создания иллюзий (спецэффекты), кроме того, эффектом может называться и само созданное впечатление более узкого лица.

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