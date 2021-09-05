Слитая база донатеров ФБК Навального это бомба!

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаСлитая база донатеров ФБК Навального это бомба! Сергей Zergulio Колясников Старый солдат не знает слов любви Особенно прикольно отсортировать по колонке с местами работы.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex DovzhanЕсли эти сторонники навального, то почему им, если они не "диванные либералы, не уволиться из всех гос. компаний "тоталитарного государства"? Просто они пустозвонные либеральные болтуны помогающие навальному делать деньги, кстати делиться с ними он совершенно не намерен.Комментировать
Свежие комментарии