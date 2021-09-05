БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Слитая база донатеров ФБК Навального это бомба!

Слитая база донатеров ФБК Навального это бомба!

  Сергей Zergulio Колясников Старый солдат не знает слов любви Особенно прикольно отсортировать по колонке с местами работы.

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Alex Dovzhan
Если эти сторонники навального, то почему им, если они не "диванные либералы, не уволиться из всех гос. компаний "тоталитарного государства"? Просто они пустозвонные либеральные болтуны помогающие навальному делать деньги, кстати делиться с ними он совершенно не намерен.

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