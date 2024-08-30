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Британские ВМС заявиди о нападении на судно к востоку от йеменского порта

Британские ВМС заявиди о нападении на судно к востоку от йеменского порта

Британское Управление морских торговых операций (UKMTO), входящее в состав военно-морских сил Великобритании, сообщило о нападении на судно, произошедшем на расстоянии 130 морских миль (примерно 240,8 километра) к востоку от йеменского порта Адена.

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