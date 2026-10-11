3 Cents On The Dollar: Hedge Funds Gorge On LA Fire Claims As Sacramento’s Crackdown Goes Up In Smoke Nearly two years after the Eaton and Palisades fires torched an estimated $40 billion in insured property, nobody has figured out who ultimately pays.
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