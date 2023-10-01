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«Ты не расстроилась?» Костенко взбесилась из-за расспросов о поле будущего ребенка

«Ты не расстроилась?» Костенко взбесилась из-за расспросов о поле будущего ребенка

Беременная супруга Тарасова устала от излишнего внимания публики. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми соцсетиНа днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сообщили о том, что ждут четвертого ребенка.

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