«Ты не расстроилась?» Костенко взбесилась из-за расспросов о поле будущего ребенка

Беременная супруга Тарасова устала от излишнего внимания публики. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми соцсетиНа днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сообщили о том, что ждут четвертого ребенка.
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