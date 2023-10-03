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34-летний водитель Kia погиб при столкновении с грузовиком на калужской трассе

34-летний водитель Kia погиб при столкновении с грузовиком на калужской трассе

Утром 2 октября в Жуковском районе Калужской области произошло ДТП, в котором погиб человек. По данным ГИБДД, в понедельник в 7 часов 35 минут на 371 км автодороги А-108 "МБК" 34-летний водитель Kia Rio двигался в сторону Балабаново, выехал на встречную полосу дороги и врезался в грузовик Foton Auman, за рулем которого был 33-летний мужчина.

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