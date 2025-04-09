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Благодаря российским стандартам школы Запорожья заметно улучшили подготовку

Благодаря российским стандартам школы Запорожья заметно улучшили подготовку

Ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен отметил рост уровня подготовки школьников в Запорожской области благодаря внедрению российских образовательных стандартов и переподготовке учителей.

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