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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрзинов о Демидове: «Тренер должен быть учителем и психологом. Отмечаю внутреннюю работу СКА. Не у всех в КХЛ есть такая вертикаль и такие возможности, к сожалению»

Нападающий СКА набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 22» в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

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