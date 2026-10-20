Александар Вучич © Darko Vojinovic/APБывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак фразой «я не глупый и не слепой» прокомментировал свои пессимистичные прогнозы о грядущей мировой войне.
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