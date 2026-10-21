🏥 Новое оборудование для операций за 7,3 млн рублей появилось в больнице Симферополя В Симферопольскую клиническую больницу приобрели новое оборудование, которое помогает врачам делать операции менее травматичными.
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