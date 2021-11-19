В Саратовской области для военнослужащих дальней авиации прошёл премьерный показ фильма «Небо»

В мероприятии приняли участие командный и личный состав Энгельсского соединения дальней авиации, руководители ветеранских общественных организаций, а также учащиеся подшефных школ гарнизона.
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