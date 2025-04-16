Водитель-лихач рассекал по ночному Краснодару с человеком в багажнике

Водитель-лихач рассекал по ночному Краснодару с человеком в багажникеВ Краснодаре сотрудники дорожной полиции заметили на проезжей части повреждения линии разметки и асфальтного покрытия на улице Кубанская набережная.
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