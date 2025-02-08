2 самых «зажигательных» знака Зодиака

Астрологи рассказали, кто самый общительный из зодиакального круга Некоторые люди способны превратить даже самый обыденный вечер в настоящий праздник! Невероятная энергия и неиссякаемый оптимизм делают их центром притяжения на любых встречах.
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