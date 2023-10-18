Антонов назвал грубейшей ошибкой решение США дать Киеву ракеты ATACMS

United States Army/Handout via REUTERS Решение Соединенных Штатов передать Киеву ракеты ATACMS является грубейшей ошибкой, у которой будут серьезные последствия, считает посол Росси в США Анатолий Антонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии