«Мудрость древнего Востока в действии» — экономист Михаил Хазин объяснил, как Владимиру Путину удалось вывести Россию в выигрышную…Сообщение Хазин раскрыл стратегию Путина: как Россия переиграла США и Китай одновременно появились сначала на Ежедневные новости.
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