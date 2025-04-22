«Мудрость древнего Востока в действии» — экономист Михаил Хазин объяснил, как Владимиру Путину удалось вывести Россию в выигрышную…Сообщение Хазин раскрыл стратегию Путина: как Россия переиграла США и Китай одновременно появились сначала на Ежедневные новости.