LADBible: В ЮАР арестовали пассажирку самолета, которая перевозила в желудке кокаин

В ЮАР арестовали женщину после того, как проверили ее на рентгене в аэропорту, пишет LADBible. Как пишут СМИ, сотрудники полиции в международном аэропорту в Йоханнесбурге задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в контрабанде наркотиков.
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