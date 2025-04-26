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Прошло исследование: найдены гены с мутациями для агрессивного рака желудка

Прошло исследование: найдены гены с мутациями для агрессивного рака желудка

Современные исследования, проводимые с использованием новейших методов секвенирования ДНК, позволили ученым выявить четыре ключевых гена, мутации в которых непосредственно связаны с развитием агрессивных форм рака желудка.

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