Прошло исследование: найдены гены с мутациями для агрессивного рака желудка

Современные исследования, проводимые с использованием новейших методов секвенирования ДНК, позволили ученым выявить четыре ключевых гена, мутации в которых непосредственно связаны с развитием агрессивных форм рака желудка.
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