Главы Минобороны США и Турции обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии

Восьмого декабря состоялся телефонный разговор между Яшаром Гюлером и Ллойдом Остином.Министр обороны Турции Яшар Гюлер провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой обсуждались последние события в Сирии.
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