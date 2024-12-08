Главы Минобороны США и Турции обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии

Восьмого декабря состоялся телефонный разговор между Яшаром Гюлером и Ллойдом Остином.Министр обороны Турции Яшар Гюлер провел беседу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой обсуждались последние события в Сирии.