Удар по «Хезболле»: что стоит за ликвидацией Хасана Насраллы? Ольга Вайленко28 сентября 2024 года в мировой повестке разразилась новость о том, что лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла был уничтожен в результате удара израильских ракет по центральному штабу организации в Бейруте.
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