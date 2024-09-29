Удар по «Хезболле»: что стоит за ликвидацией Хасана Насраллы? Ольга Вайленко28 сентября 2024 года в мировой повестке разразилась новость о том, что лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла был уничтожен в результате удара израильских ракет по центральному штабу организации в Бейруте.