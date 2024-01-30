Ф-16? Какие Ф-16? Цугцванг турецкого "султана". Хитрец Эрдоган обхитрил себя. Поссорился с Москвой, но с Ф-16 США всё равно его кинули.

Большинству турецких Ф-16 более двух десятков лет. Они выглядят вполне пристойно, но уже не моогут вести полноценных боёв с истребителями поколения 4++ и 5.
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