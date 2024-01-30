Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    А кому охота огребать по полной за чужие интересы, все хотят жить!🤠😱👈Обменялись красны...
  • Лев Добрый
    А где вы такое вычитали? Я ничего не нашёл!🤠😜👈Путин открыл ящик...
  • Неизвестно Неизвестно
    Вы обманываете нас? , 7 у Украины это некомпетентность, а у России гармония, что то не сходитсяРоссия прирастет ...

Ф-16? Какие Ф-16? Цугцванг турецкого "султана". Хитрец Эрдоган обхитрил себя. Поссорился с Москвой, но с Ф-16 США всё равно его кинули.

Ф-16? Какие Ф-16? Цугцванг турецкого "султана". Хитрец Эрдоган обхитрил себя. Поссорился с Москвой, но с Ф-16 США всё равно его кинули.

Большинству турецких Ф-16 более двух десятков лет. Они выглядят вполне пристойно, но уже не моогут вести полноценных боёв с истребителями поколения 4++ и 5.

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