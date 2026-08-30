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На ЗАЭС комментируют заявление о 10 сутках до полной потери электроснабжения

На ЗАЭС комментируют заявление о 10 сутках до полной потери электроснабжения На Запорожской атомной электростанции опровергли утверждения о том, что через десять.

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