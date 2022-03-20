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Альтернативная Паралимпиада-2022. У России золото в следж-хоккее, керлинге и четыре победы в лыжных гонках

20 марта в Ханты-Мансийске пройдет четвертый день Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Альтернативная Паралимпиада-2022 Ханты-Мансийск, Россия Лыжные гонки Спринт Стоя Мужчины 1.

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