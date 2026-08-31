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Пятый канал

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Силы ПВО за день сбили 180 украинских дронов над территорией РФ

Силы ПВО за день сбили 180 украинских дронов над территорией РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 31 августа ликвидировали 180 беспилотников ВСУ над территорией страны.

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