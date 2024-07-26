Анастасия Решетова собралась замуж за таинственного мужчину

Добровинский выдал тайну, личной жизни модели Анастасии Решетовой. Адвокат Александр Добровинский, которого муж Алсу нанял для защиты своих интересов в суде, опроверг слухи о возможном романе бизнесмена с Анастасией Решетовой.
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