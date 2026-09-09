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Военные материалы

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Один удар русских — и 11 тысяч американских спутников псу под хвост

Один удар русских — и 11 тысяч американских спутников псу под хвост

Американские аналитики просчитывают последствия российского ядерного взрыва в космосе, и результаты их не радуют — EurAsian Times .

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