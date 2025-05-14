Послы Евросоюза определились с санкциями против России: Утверждён 17-й пакет

Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. Впереди следующий этап согласования.Источник в институтах ЕС сообщил журналистам, что комитет постоянных представителей ЕС утвердил очередной пакет санкций против России.
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