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Послы Евросоюза определились с санкциями против России: Утверждён 17-й пакет

Послы Евросоюза определились с санкциями против России: Утверждён 17-й пакет

Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. Впереди следующий этап согласования.Источник в институтах ЕС сообщил журналистам, что комитет постоянных представителей ЕС утвердил очередной пакет санкций против России.

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