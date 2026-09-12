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Татар-информ

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Родителям из РТ рассказали, как не допустить ДТП с детьми

Родителям из РТ рассказали, как не допустить ДТП с детьми

Фото: Госавтоинспекция Татарстана Замначальника Госавтоинспекции Татарстана Дамир Бикмухаметов выступил с докладом на республиканском родительском онлайн-собрании с участием министра образования РТ Ильсура Хадиуллина.

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