Зак Браун: Норрис быстрее Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор McLaren Racing Зак Браун убеждён, что трёхкратный чемпион Формулы 1 голландец Макс Ферстаппен, представляющий Red Bull, в равных условиях оказался бы медленнее британского пилота McLaren Ландо Норриса.
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