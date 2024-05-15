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Зак Браун: Норрис быстрее Ферстаппена

Зак Браун: Норрис быстрее Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор McLaren Racing Зак Браун убеждён, что трёхкратный чемпион Формулы 1 голландец Макс Ферстаппен, представляющий Red Bull, в равных условиях оказался бы медленнее британского пилота McLaren Ландо Норриса.

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