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Царьград

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СК возбудил дела по факту переселения сирот в сгоревшую квартиру

СК возбудил дела по факту переселения сирот в сгоревшую квартиру

В Кузбассе СК возбудил уголовные дела из-за переселения сирот из аварийного жилья в квартиру после пожара в Прокопьевске.

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