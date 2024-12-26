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Владение домашними животными значительно повышает уровень эмпатии у мужчин

Владение домашними животными значительно повышает уровень эмпатии у мужчин

В ходе исследования, опубликованного в журнале Animal Welfare, ученые из Университета Джеймса Кука выяснили, что мужчины, имеющие домашних животных, проявляют большее сочувствие к ним по сравнению с фермерами и владельцами без домашних питомцев.

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