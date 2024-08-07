Тамбовское УФАС России признало рекламу о списании кредитных долгов ненадлежащей. Реклама, в которой содержалась гарантия списания долгов, распространялась на одной из рекламных конструкций в областном центре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии