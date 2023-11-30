"Плавильный котёл" перегрелся. Как будет рушиться Американская Империя. Андрей Фурсов На мой взгляд, не вызывает сомнений, что в США нарастают социальное напряжение и поляризация общества.
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