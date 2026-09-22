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Сергей Лавров: Киев лжет, выдавая солдат ВСУ за якобы погибших мирных жителей Бучи

Сергей Лавров: Киев лжет, выдавая солдат ВСУ за якобы погибших мирных жителей Бучи

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в распространении ложных сведений о погибших в Буче. По его словам, на мемориале, посвященном событиям в городе, в качестве мирных жителей указаны военнослужащие ВСУ.

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Новый комментарий от пользователя
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zinaida raitalammi

На что только не идет нацисткая окраина в своем стремлении выклянчить побольше денег у евро- неонациков.одно вранье вокруг них,салоеды-брехуны!никакого доверия и жалости к вам! ПОБИРУШКИ!!!