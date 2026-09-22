Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в распространении ложных сведений о погибших в Буче. По его словам, на мемориале, посвященном событиям в городе, в качестве мирных жителей указаны военнослужащие ВСУ.
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... хрюкнуло? В стойло, миска с парашей стынет, а ВОНЬютькин с танюлькой уже близко к этой миске, торопись!!!
На что только не идет нацисткая окраина в своем стремлении выклянчить побольше денег у евро- неонациков.одно вранье вокруг них,салоеды-брехуны!никакого доверия и жалости к вам! ПОБИРУШКИ!!!
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