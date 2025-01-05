Умер Владимир Попов — основатель и дирижёр Русского Концертного Оркестра

Скончался Владимир Попов, выдающийся дирижёр и заслуженный деятель искусств России. Он был основателем и главой Русского Концертного Оркестра Санкт-Петербурга, внесшим значительный вклад в развитие музыки на русских народных инструментах.
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