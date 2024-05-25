В зону СВО для владимирских бойцов отправлена помощь

Из Владимирской области доставят пиломатериалы.Для подшефных воинских частей, действующих в зоне СВО, из Владимирской области отправили дополнительную помощь, владимирские бойцы получат пиломатериалы, сообщает тг-канал Правительство Владимирской области.
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