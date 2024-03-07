Врач-диетолог Елиашевич опровергла распространенные мифы о похудении

Число людей, страдающих ожирением, постоянно растет. Как утверждает Всемирная федерация по борьбе с ожирением, к 2025 году в России продолжат увеличиваться проценты мужчин и женщин, а также детей (в основном мальчики), сталкивающихся с этой проблемой.